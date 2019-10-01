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وقالت المصادر لموقع "الانتباهة" السوداني، إن حمدوك يزور إثيوبيا في 10 أكتوبر/تشرين الأول، من أجل لقاءات رسمية مع الجانب الإثيوبي.
وأبدت الحكومة الإثيوبية استعدادها لاستقبال رئيس الوزراء السوداني، ووفد الدبلوماسية الشعبية تزامنا مع زيارة حمدوك.
© AP Photo / Elias Asmare
وتأتي زيارة حمدوك في وقت تتوتر فيه المحادثات بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة، حيث أعلنت مصر رسميا في وقت سابق تعثر مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا.
في حين تجري في السودان اجتماعات اللجنة الوطنية الفنية المستقلة المكونة من السودان ومصر وإثيوبيا، لبحث موضوع "سد النهضة".
ووفقا لصحيفة "باج نيوز" السودانية، تم تكوين اللجنة تنفيذا لتوجيهات رؤساء الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة.
وأعرب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، خضر محمد قسم السيد، عن ثقته في أن تحرز هذه الجولة توافقا في ملف التفاوض بين الأطراف الثلاثة، موضحا أنه من المقرر مناقشة مقترحات مصرية وإثيوبية وسودانية بشأن السد.
وأعلن قسم السيد أن اجتماعات اللجنة البحثية ستتوج بلقاء لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث خلال الرابع والخامس من أكتوبر/تشرين الأول، لاعتماد نتائج هذا الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر على وقع توتر مفاوضات سد النهضة... حمدوك يزور إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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