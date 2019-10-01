السودان ينتظر "أنباء سارة" خلال 9 أشهر

ووفقا لموقع "النيلين"، يعاني السودان من أزمة عدم توفر السلع الأساسية المتمثلة في الخبز والمحروقات والأدوية.

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وقال البدوي إن اللقاء الذي عقده مع مديرة الخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أوديل رونو، تطرق إلى المشروعات المستقبلية.

وأكد البدوي أن "البلاد ستعبر المرحلة الاقتصادية الصعبة خلال الأشهر التسعة المقبلة. مثل هذه اللقاءات ستفتح آفاقا كبيرة لتطور الاقتصاد السوداني، وذلك في إطار الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي، بدعم من باريس".

وشدد البدوي على حرص حكومة السودان على "تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص للقطاع الخاص الوطني، للاستفادة من الشراكة مع الشركات الفرنسية، لدعم الاقتصاد السوداني، خاصة في مجال مشاريع القيمة المضافة في القطاع الزراعي".

وأشار البدوي إلى أن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومطالبته برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يمثل دعما سياسيا كبيرا للسودان، ودفعة قوية لمواقفه في المحافل الإقليمية والدولية.