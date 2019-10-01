دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) يعيد تعريف هواتف الفئة الوسطى

دمج مثالي بين المظهر الخالد وأحدث التقنيات مع كاميرا ثلاثية قوية وشاشة بتقنية الوضوح الفائق "PureDisplay"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2019- كشفت اليوم شركة "HMD" العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا عن هاتفها الجديد نوكيا 7.2 (Nokia 7.2)، أول هاتف ذكي من نوكيا يجمع بين كاميرا ثلاثية وشاشة عرض فائقة الوضوح. ويحظى نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) بكاميرا ثلاثية قوية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بتقنية "Quad Pixel" وعدسات "ZEISS".

ويتصدر الهاتف الجديد فئته باشتماله على خاصية "ZEISS bokeh" الحصرية على هواتف نوكيا الذكية، والتي تعيد للأذهان التراث الأسطوري لعدسات ZEISS، بما تنتجه من تأثيرات بصرية فائقة، وتأثير ضبابي حصري، جنياً إلى جنب مع خصائص الذكاء الاصطناعي مثل نمط التصوير الليلي، بما يتيح للمستخدمين حرية الإبداع في تخليد قصصهم.

واعتماداً على الصيت الطيب الذي حظي به سلفه، يجمع نوكيا 7.2 Nokia 7.2 بين تقنية "PureDisplay" المدهشة، والعرض فائق الوضوح "HDR"، مع تصميمه الشمالي العابر للزمن، والذي يعيد تعريف ما يمكن أن يتطلع إليه مستخدمو هواتف هذه الفئة.

© alqiyady نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) يعيد تعريف هواتف الفئة الوسطى

وقال جوهو سارفيكاس، رئيس المنتجات في "HMD" العالمية: "نهدف من خلال الهاتف نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) إلى رفع سقف توقعات المستخدمين لما يمكنهم الحصول عليه من سلسلة نوكيا 7 من الهواتف الذكية. ويمنح الهاتف نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) المستخدمين أدوات متطورة للتعبير عن إبداعاتهم. وبدءاً من عدسات "ZEISS"، إلى خاصية أنماط "ZEISS bokeh" للتصوير، وتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة في التصوير، وخاصية العرض فائقة الوضوح "PureDisplay"، كل ذلك يجعل من نوكيا 7.2 هاتفاً مميزاً. ولا ننسى الخلفية الزجاجية الناعمة، وهو ما يجعل من الهاتف الجديد بوتقة شاملة للإبداع في التصميم، والأداء المدهش في التصوير، مع بطارية تدوم ليومين، ويتوجه كأداة مثالية للمبدعين في أنحاء العالم بسعر لا يصدق".

من جانبه، أوضح سانميت سينغ كوتشار، المدير العام لـ "HMD" العالمية في الشرق الأوسط قائلاً: "الهاتف نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) هو الجهاز الذي كانت الأسواق تتوق إليه، فمع كاميرته الثلاثية وتقنية عرض "PureDisplay"، يمنح الهاتف الجديد صوراً بوضوح الكريستال خلال النهار أو الليل، وهو ما يضمن للمستخدمين صوراً فائقة الوضوح بغض النظر عن أماكن التصوير، ويُعد نوكيا 7.2 Nokia 7.2 هو الجهاز الذي ينبغي اقتناؤه لتجرية مميزة وغير مسبوقة. كما يمكن للمستخدمين التمتع بخدمات البث المفضلة لديهم على هواتفهم بقة عالية الوضوح وأينما كانوا، مما يجعل منه استثماراً رابحاً".

تحول إلى مبدع مع عدسات "ZEISS" وخاصية الذكاء الاصطناعي المعززة

يعد نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) هو الهاتف الأول من نوكيا المشتمل على كاميرا ثلاثية، مع مستشعر حساس للغاية بقدرة 48 ميجا بيكسل، وتقنية "Quad Pixel" على الكاميرا الرئيسية بعدسات "ZEISS"، وكاميرا ذات زاوية رؤية متسعة للغاية، وكاميرا أخرى للعمق لالتقاط صور مدهشة. وتدمج تقنية "Quad Pixel" كل أربعة بيكسلات في بكسل واحد للحصول على أفضل الصور في كافة الظروف.

ويظهر نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) بثلاثة أنماط حصرية من"ZEISS bokeh"، ويجمع نمط البورتريه بين تجارب التصوير الحيوية التي تعيد إحياء الطريقة التي تنتج بها عدسات "ZEISS" الأسطورية تأثيرات بصرية رائعة، والتأثيرات الضبابية الحصرية عبر أنماط "ZEISS Modern" و "ZEISS Swirl" و "ZEISS Smooth"، مما يضفي جمالاً يجعل من بشرتك تبدو مثالية للحصول على صور بورتيره مذهلة. من ناحيته يتيح نمط التصوير الليلي المدعوم بخاصية الذكاء الإصطناعي التقاط اللحظات المثالية حتى فى الضوء الخافت، جامعاً بين دمج الصور وتكثيف الإضاءة، مانحاً أداء ممتاز في الإضاءة الخافتة.

وسواءً رغبت في تصوير جميع أصدقائك في لقطة واحدة أو التقاط مشاهد غامرة، يأتي الهاتف نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) بكاميرا فائقة الروعة تتميز بمجال رؤية قياس 118 درجة، بالإضافة إلى عدسات "ZEISS"، ما يعني أنه يمكنك استيعاب المزيد من الأصدقاء في لقطة واحدة. مارس هوايتك في التقاط الصور الشخصية "السلفي" من خلال إعدادات الكاميرا الأمامية المتطورة بقدرة 20 ميجا بيكسل مع عدسة "ZEISS" المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تقنية "PureDisplay" المذهلة مع خاصية الوضوح الفائق المتواصل

بفضل تقنية "PureDisplay" المبتكرة ، يوفر نوكيا 7.2 Nokia 7.2 تجربة ترفيه غامرة لمشاهدة المحتوى أثناء التنقل. بفضل معالج "Pixelworks" المرئي المخصص. ويعمل نوكيا 7.2 Nokia 7.2 على ترقية محتوى الفيديو إلى جودة "HDR" في الوقت الحقيقي، مع ما يصل إلى مليار لون من الظلال والتباين العالي والنطاق الديناميكي الموسع. هذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بمزيد من التباين والألوان الأعمق لمشاهدة العروض الجماهيرية على منصات البث المفضلة لديك.

وتمنحك تقنية العرض في نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) محتوى حيوياً نابضاً بالحياة من خلال إعادة إنتاج الألوان على نطاق واسع، وخلق تباين ديناميكي عال، وسطوع فائق بقدرة 500 شمعة. إلى جانب تحسين التباين المحلي، ما يجعل من من السهل متابعة الشاشة وسط الإضاءة البراقة.

تراث التصميم الفنلندي الخالد يعانق التميز الهندسي

صُنع نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) من مادة البوليمر المركبة التي تبلغ قوتها ضعف قوة البوليكاربونات ونصف وزن الألمنيوم، وهو معدن خفيف وقوي وصلب للغاية. ويحظى نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) بتصميم لطيف الإنحناء، مع زجاج "Corning® Gorilla®" الصلب الذي يحمي واجهة الهاتف وخلفيته بفضل إطاره المصنوع بدقة، ويتميز نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) بلمسات صنع نهائية صلبة وسلسة تتماشى مع تراث التصميم الشمالي.

ويتوج الزجاج الناعم خلفية الهاتف نوكيا 7.2 (Nokia 7.2)ويبرز الإبداعات التراثية في تشكيل الزجاج الفنلندي، بما يضفي لمسة مميزة. وباستخدام نظام الطلاء متعدد الطبقات مع تقنية التشكيل المعدني باستخدام الهواء، تظهر النتيجة المذهلة بألوانها المشرقة، ولمساتها النهائية المميزة، والقدرة على التحمل. وبفضل لونه المميز االأخضر السماوي، يعكس الهاتف نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) تراث التصميم الاسكندنافي المميز، المقترن بالطبيعة في بساطته وجماله.

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ويوفر لك نوكيا 7.2 Nokia 7.2 المزود بمعالج "Qualcomm® Snapdragon ™ 660"، أداءً متوازناً أثناء التنقل، لضمان جاهزية الهاتف عندما تكون في أمس الحاجة إليه، كما يأتي مع بطارية تدوم ليومين.

تجربة تتطور باستمرار، يعمل على "Android One" وجاهز لدعم "Android™ 10"

كجزء من الشراكة مع "Android One" ، فالهاتف نوكيا 7.2 Nokia 7.2 جاهز للعمل على "Android 10"، وسيجري تحديثه أمنياً بشكل شهري لمدة ثلاث سنوات، فيما سيتلقى تحديثات لنظام التشغيل لمدة عامين، لذلك سيتحسن أداء هاتفك الذكي بمرور الوقت. استمتع بأحدث الميزات مثل البطارية القابلة للتكيف والمدعومة بخاصية الذكاء الصناعي، وخاصية التفاعل مع التطبيقات وغيرها الكثير مع رقعة أندرويد 9.

للحصول على مزيد من المساعدة طوال يومك، يأتي الهاتف نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) مع زر مساعد جوجل المخصص، والذي يمكنك الضغط عليه للوصول بسرعة إلى مساعدك المفضل. يمكنك أيضًا الاستمتاع بالوضع المحيط الجديد لمساعد جوجل، والذي يوفر شاشة تعمل دائمًا عند شحن جهازك. ويتيح لك ذلك إمكانية عرض إدخالات التقويم، ومواعيد التنقل بالمواصلات والمعلومات السياقية الأخرى دون الحاجة لالتقاط جهازك. كما يمكن أن تساعد خاصية الوضع المحيط المساعد من جوجل في تحويل هاتفك إلى إطار صور رقمي أثناء الشحن.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع مستخدمو نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) بعضوية تجريبية في "Google One" لمدة 3 أشهر دون أي تكلفة إضافية. وهي العضوية التي ستشعر معها براحة البال لأن صورك ومقاطع الفيديو والرسائل وغير ذلك يتم نسخها احتياطيًا بشكل آمن وتلقائي في السحابة. ومع نوكيا 7.2 (Nokia 7.2)، يحصل أعضاء "Google One" على سعة تخزينية سحابية تبلغ 100 جيجابايت على "Google Drive"، "Gmail"، "Google Photos" وقدرة الوصول إلى الدعم المتميز من تجربة جوجل، كل ذلك في خطة عائلية واحدة قابلة للمشاركة.

التوفر والأسعار:

يتوفر الجهاز نوكيا 7.2 (Nokia 7.2) بألوان الأخضر السماوي، والفحمي والثلجي في أسواق دولة الإمارات في الأول من أكتوبر بسعر تجزئة يبلغ 999 درهم. -انتهى-

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كاتارينا كارفالهيرا

[email protected]

+971 4 506 5580

نبذة عن شركة HMD العالمية:

يقع المقرّ الرئيسي للشركة في إيسبو، فنلندا، وهو المقرّ الجديد لأجهزة الهاتف نوكيا. تصمّم HMD وتسوّق مجموعة من أجهزة الهاتف والأجهزة المزودة بالمزايا المتنوعة الموجّهة لشرائح متنوعة من المستهلكين وبأسعار متفاوتة. شركة HMD العالمية الملتزمة بالابتكار والجودة هي صاحبة الترخيص الحصري لعلامة نوكيا لأجهزة الهاتف والأجهزة اللوحية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع www.hmdglobal.com.

نوكيا هي علامة تجارية مسجلة لشركة نوكيا.

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