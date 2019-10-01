دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي آبل تُحذر مستخدمي هاتفها آيفون 11 من هذه العادة

حذرت شركة آبل الأمريكية، مستخدمي هواتفها الجديدة آيفون 11، آيفون 11 برو، آيفون 11 بروماكس من تركيب شاشة جديدة لهواتفها غير أصلية كما اعتادوا مع الهواتف السابقة.

هكذا كانت المبيعات من هاتف آيفون 11 في الأيام الأولى من طرحه alqiyady 1 هكذا كانت المبيعات من هاتف آيفون 11 في الأيام الأولى من طرحه

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آبل، أوضحت عبر وثيقة دعم جديدة حملت عنوان "بشأن شاشات آيفون الأصلية"، أن مستخدميها عليهم الرجوع لفني معتمد من شركتها لإصلاح أو استبدال شاشة تالفة، مُحذرة من أن تركيب شاشة غير أصلية، قد ينجم عنه حدوث مشكلات في التوافق أو الأداء، بما في ذلك في اللون والسطوع واستنزاف البطارية.

وأشارت شركة آبل أن شاشة هواتف آيفون 11 الجديد مُصممة لتتوافق مع نظام تشغيل "آي أو إس" وتحديثاته المستمرة، لتقديم أفضل أداء وجودة.

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ونوهت آبل إلى أنه عند لجوء مستخدموها لشاشات غير أصلية لجهات غير رسمية لإصلاح شاشة هواتفهم ستظهر رسالة تحذيرية لهم:"رسالة عرض مهمة، غير قادر على التحقق من أن آيفون على شاشة آبل أصلية وهي الرسالة التي سيتم تثبيتها لمدة 4 أيام من عملية الإصلاح غير الرسمية.المزيد:

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