شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف فى لجنة عجمان على التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطنى الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مركز عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادى بدولة الإمارات، إقبالا كثيفا فور فتح أبوابه في تمام الساعة التاسعة صباحا وتوافدت جموع الناخبين من الرجال و النساء على مركز الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات في جامعة عجمان للادلاء بأصواتهم في عملية التصويت المبكر للمجلس الوطني الاتحادى، فيما خصصت للمترشحين أماكن خاصة يشاهدون عبرها سير عملية التصويت.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدى رئيس لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزية الإمارة لإنجاح انتخابات المجلس الوطنى الاتحادي 2019 خلال مرحلة التصويت المبكر التي بدأت اليوم و تنتهي في الثالث من أكتوبر الجاري.

يذكر أن المركز المعتمد للتصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في جامعة عجمان استوفي جميع الخدمات اللوجستية والتقنية حيث ضمن وصول الناخبين صباح اليوم واستكمال إجراءاتهم بيسر وسهولة منذ لحظة دخول الناخب إلى المركز وقيامه بعملية التصويت ثم مغادرته المبني.

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و تتم عملية التصويت من خلال عدة إجراءات تنظيمية تضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة حيث يقوم عدد من أعضاء لجنة عجمان بالتأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية في إمارة عجمان عبر بطاقة الهوية الوطنية ثم يتوجه إلى أجهزة التصويت التي من خلالها يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق نفس البطاقة.

ويبدأ الناخب عملية التصويت واختيار مرشحه عبر الشاشة التي تبين صور وأسماء المرشحين وأرقامهم الانتخابية.

يذكر أن عملية التصويت المبكر تستهدف إتاحة المجال لأعضاء الهيئات الانتخابية من الناخبين الراغبين بالإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر التوجه إلى مراكز التصويت المبكر لاختيار مرشحيهم لعضوية المجلس الوطني الاتحادي.