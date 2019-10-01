شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تؤكد استعدادها لاستضافة اجتماع بصيغة "أستانه" حول سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردى أن التحضير مستمر لعقد اجتماع بـ"صيغة أستانه" حول سوريا، فى العاصمة الكازاخية نور سلطان هذا الشهر.

وقال تلاوبردى - فى تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية اليوم الثلاثاء "إن خطط عقد الاجتماع قائمة، ونحن من جانبنا مستعدون له، وننتظر تأكيدا رسميا لموعد انعقاده".

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وشدد على أن صيغة أستانا لتسوية الأزمة السورية تحافظ على أهميتها، وقال "الوضع لا يتجه نحو الاستقرار على أى حال. فضلا عن ذلك، لقد ازداد عدد المشاركين (فى عملية أستانا) مع انضمام الدول المراقبة، وهى لبنان والأردن والعراق إليها، بعد أن كانت تقتصر على الدول الضامنة، بما يعنيه ذلك من توسيع لأجندة النقاش".

وكان نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين قد صرح أمس الاثنين بأن الاجتماع بـ"صيغة أستانا" حول التسوية فى سوريا سيعقد فى نور سلطان قريبا.