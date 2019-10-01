شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" البحرينية تستقبل وفداً من موظفى مجلسى النواب والشيوخ الأمريكيين‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، ماريا خورى، وفداً يضم عدد من موظفى مجلسى النواب والشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين والأمين العام، فى مقر المؤسسة الوطنية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، رحبت خورى بالوفد الزائر، مستعرضةً الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وفقاً للاختصاصات الموكلة إليها في قانون إنشائها، ودورها الاستشاري في رفع التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان للجهات ذات الصلة، فضلاً عن الاهتمام المستمر الذي توليه البحرين لتعزيز التواصل مع الجميع على المستويين الإقليمي والدولي، منوهةً في ذات الوقت بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

كما قدمت نبذة عن آلية تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى دور المؤسسة في الزيارات المعلنة وغير المعلنة لأماكن الاحتجاز؛ وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تم اطلاع الوفد على دور المؤسسة في تقديم التقارير الدورية والموازية إلى الهيئات الدولية التابعة إلى الأمم المتحدة، فضلاً عن حضورها جلسات المحاكم؛ من أجل التأكد من توافر ضمانات المحاكمة العادلة.