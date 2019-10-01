شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية للموارد البشرية" بالإمارات تدعو لتسهيل خروج الموظفين للتصويت بانتخابات "الوطنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، الوزارات والجهات الاتحادية كافة إلى تسهيل مهمة خروج موظفيها المواطنين العاملين لديها، والسماح لهم بمغادرة أماكن عملهم خلال أوقات الدوام الرسمى، وفى الأيام المحددة لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى، من أجل تمكينهم من التصويت للمرشحين خلال الفترة من اليوم وحتى الخامس من أكتوبر الجارى.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، أوضحت الهيئة - في تعميمها رقم 19 لعام 2019 - أن هذه المبادرة تأتى انطلاقاى من حرصها على دعم العملية الانتخابية فى الدولة، داعية جميع الوزارات والجهات الاتحادية إلى تقديم الدعم والتعاون لإنجاح هذه المناسبة الوطنية.