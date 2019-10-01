شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ اليوم حملة "افحصي الآن" للكشف المبكر عن سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تنفيذ حملة وطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدى الذى يُعد" أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى النساء بالمملكة العربية السعودية، بحسب صحيفة اليوم السعودية، وتتزامن الحملة مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدى "الشهر الوردى"، الذى يقام في شهر أكتوبر من كل عام .

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن تسمية الحملة باسم "لا تنتظري الأعراض، افحصي الآن" يأتي نظراً لأن أكثر من 55% من حالات السرطان فى المملكة يتم اكتشافها فى مراحل متأخرة، حيث يعود السبب الرئيس لتأجيل الكشف المبكر إلى اعتقاد السيدات، بأن عدم ظهور الأعراض يعنى عدم وجود المرض.

وأشارت الوزارة السعودية، إلى أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر، لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة، لاكتشاف المرض فى مراحله الأولى، التى تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95%.