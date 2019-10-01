شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يهنئ رئيس جمهورية غينيا بذكرى استقلال بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس البروفيسور ألفا كوندى رئيس جمهورية غينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، عبر ولى العهد عن أطيب التهانى وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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