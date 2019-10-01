شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب بالاتفاق حول اللجنة الدستورية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت دولة الكويت، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن اتفاق الحكومة السورية وهيئة التفاوض المعارضة حول تشكيل لجنة دستورية "ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة".

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول المسار السياسي في سوريا والتي ألقاها مندوبها الدائم السفير منصور العتيبي أمس الإثنين.

وأعرب السفير العتيبى، عن أمله بأن تكون هذه الخطوة بداية الانطلاقة التى طال أمدها للعملية السياسية السورية وخطوة هامة لتمكين الشعب السورى من تحقيق طموحاته المشروعة عبر تسوية سياسية تتوافق عليها جميع مكوناته وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضى السورية.

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وقال "لابد أن نعرب عن تقديرنا لجهود ضامني اتفاق آستانا التي ساهمت في التوصل إلى هذه المحطة المحورية في العملية السياسية السورية إضافة إلى دعم المجموعة الصغيرة".

وأكد أن ذلك يأتي وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2012 ،مشددا على أهمية أن تصاحب هذه العملية السياسية تدابير لبناء الثقة ولعل أبرزها هو ما ذكره المبعوث الخاص من ضرورة تحقيق تقدم حقيقي وملموس في ملف المعتقلين والمفقودين والسماح للمنظمات الدولية المختصة لزيارة المعتقلات والسجون.

وبشأن الأوضاع الميدانية قال السفير العتيبي "نحن قلقون من الأوضاع في إدلب التي شهدت تصعيداً عسكريًا منذ نهاية شهر أبريل الماضي وإمكانية انعكاس التطورات في إدلب على العملية السياسية".