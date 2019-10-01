شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحوثى تفصل 211 موظفا بالتعليم لتستبدل بهم الموالين لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام محلية يمنية، اليوم الثلاثاء، بأن ميليشيات الحوثى الإرهابية، أصدرت قرارا يقضى بفصل (211) موظفا فى ديوان عام وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها فى العاصمة صنعاء، بذريعة انقطاعهم عن العمل.

وقالت المصادر - وفقا لما أوردته قناة (العربية الحدث) -، إن الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم فى حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دوليا، أقرت بإنهاء خدمة (211) موظفا والذين يعملون بديوان عام الوزارة، موضحة أن سبب الفصل جاء لانقطاعهم عن العمل، على الرغم من أن غالبية من أوقفتهم جماعة الحوثى غير منقطعين، ولكن الحوثى تعمدت ذلك لتستبدل بهم موظفين من الموالين لها.

وفى سياق متصل، استنكر ناشطون وحقوقيون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتخاذ ميليشيا الحوثى الانقلابية قرار الفصل بحق الموظفين، بهدف تعيين آخرين موالين لهم.

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وسبق لميليشيات الحوثى أن أصدرت قرارات بتوقيف معلمين وتربويين واستبدلتهم من الموالين لها.

وتعرض قطاع التعليم فى اليمن لأضرار بالغة، طالت بنيته التحتية، كما يواجه قرابة 200 ألف معلم فى مناطق سيطرتها صعوبات بعد توقف رواتبهم منذ أكتوبر 2016، منذ انقلاب ميليشيا الحوثى على السلطة الشرعية.