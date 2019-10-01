تعرف على مواصفات BMW الفئة الأولى M135i قبل طرحها عام 2020

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

BMW

كتب متابعات_الخليج 365

شهد الجيل الثالث من سيارة "بي إم دبليو" الفئة الأولى M135I والمزمع طرحه في مصر خلال عام 2020 تعديلات جذرية في المحرك؛ حيث تم إلغاء الدفع الخلفي نهائياً وأصبحت السيارة تصدر إما بمحرك أمامي أو رباعي لأول مرة في تاريخ شركة "بي إم دبليو" الألمانية.



وأعلنت الشركة في مؤتمر صحفي إلغاء المحركات سعة 6 سلندرات والاكتفاء بمحركات 4 سلندرات فقط، وعزت الشركة ذلك إلى تخفيض تكلفة التصنيع، والسبب الثاني أن الشركة أجرت استبيان على عملائها، وتبين أن 40% من ملاك سيارات بي إم دبليو الفئة الأولى لا يعرفون الفرق بين الدفع الخلفي والأمامي ولا يكترثون لذلك.

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وأشارت الشركة إلى أن أحد العملاء في أوروبا نشر فيديو، وهو رابط سلاسل حديدية على العجل الأمامي للسيارة بهدف مقاومة الجليد، وهو ما يدل على أنه يجهل تماماً أن السيارة دفع خلفي أساسا، وأن هذه الطريقة المتبعة في دول أوروبا تستخدم فقط لسيارات الدفع الأمامي.

وعن مواصفات BMW الفئة الأولى M135i، فجاءت أعلى فئة بها بمحرك 2000 سي سي، 4 سلندرات، تربو، 306 أحصنة، ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، تصل سرعتها من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 4.8 ثانية، والسرعة القصوى 250 كيلومترا/ساعة.

وعن فئة السيارة المخصصة للسوق المصرية فجاءت بمحرك 3 سلندرات، سعة 1500 سي سي، 140 حصاناً، دفع أمامي، ومنها دفع رباعي أيضاً.

يذكر أن أول جيل من "بي إم دبليو الفئة الأولى BMW 1 series e87" صدر عام 2004، كان السيارة الهاتشباك الوحيدة التي بمحرك دفع خلفي 6 سلندرات، واستمر منذ 2004 حتى 2011، ثم نزل الجيل الثاني من بي إم دبليو الفئة الأولى BMW 1 series f20 وحافظ على المواصفات نفسها من حيث الموتور الـ6 سلندرات وجسم السيارة الهاتشباك.