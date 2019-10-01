إضافة تطبيق "يوتيوب ميوزيك" إلى نظام التشغيل "أندرويد 10" تلقائياً

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
تطبيق يوتيوب ميوزيك
كتب
متابعات_الخليج 365
قررت شركة جوجل تعزيز وجود تطبيق البث الموسيقي المباشر "يوتيوب ميوزيك" في سوق خدمات البث الموسيقي مثل "سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك" و"تيدال"، بإضافته للمكونات الافتراضية مع نظام تشغيل الهواتف الذكية "أندوريد 10" الذي تطوره.
وذكرت غوغل أن الأجهزة الجديدة التي ستطرح فى الأسواق مزودة بالإصدار "أندرويد 10" ستكون مزودة بتطبيق البث الموسيقي، مشيرة إلآ أن الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي "بيكسل" التي تنتجها ستكون مزودة بهذا التطبيق.
وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن غوغل تعتزم إطلاق أحدث أجيال هاتفها الذكي "بيكسل 4" يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأشارت غوغل إلى أن التطبيق سيكون موجوداً أيضاً مع الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد 9".
ومع وجود "يوتيوب ميوزيك" على الأجهزة الجديدة، لن تحتاج غوغل إلى إضافة خدماتها الموسيقية الأخرى مثل "غوغل بلاي ميوزيك" بشكل افتراضي، وسيكون على يرغب في استخدام هذه الخدمات تنزيل التطبيق من المتجر الإلكتروني "جوجل بلاي".
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