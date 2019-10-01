شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار هطول الأمطار الرعدية فى السعودية وحار فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، طقس حار نسبيا على معظم الأنحاء واستمرار هطول الأمطار الرعدية فى السعودية.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس المتوقع، اليوم الثلاثاء، فى مملكة البحرين سيكون رطبًا نسبياً وحاراً خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، ولكنها شمالية شرقية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام، درجة الحرارة: العظمى 42 مْ، و الصغرى 28 مْ، الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20%.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، فى حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على جنوب غرب وغرب المملكة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالى وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس ًصحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً، ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية 18 – 28 كم س، تصل إلى 38 كم س أحياناً، الخليج العربى : خفيف إلى متوسط الموج.بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 عند الساعة 03:14 الجزر الأول عند الساعة 08:24 الثانى عند الساعة 57:20 فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 04: 11 الثانى عند الساعة 09:00 الجزر الاول عند الساعة 30: 17 .وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 42 30 80 25 دبى 39 31 75 30 الشارقة 39 28 85 30 عجمان 38 29 80 25 أم القيوين 38 28 85 30 رأس الخيمة 39 29 85 30 الفجيرة 36 30 80 40 العين 40 30 60 25 ليوا 42 27 80 15 الرويس 39 28 75 30 السلع 40 29 80 30 دلما 39 31 85 45 طنب الكبرى 38 30 80 40 طنب الصغرى 38 30 80 40 أبو موسى 38 30 80 40