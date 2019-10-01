اختبار دم يساعد في تحديد العلاج المناسب لسرطان الرئة

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

تحليل

كتب متابعات_الخليج 365

كشف علماء بمركز روجيل للسرطان في جامعة ميشيجان، عن نجاح اختبار جديد للدم أسموه "BFAST"، في تحديد علاج لمرضى "سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة" "NSCLC"، بدلاً من استخدام الطريقة التقليدية المسماة بـ"الخزعة" للحصول على عينة من الورم لتحليلها.



وخلال البحث الذي قدمه العلماء في مؤتمر الجمعية الأوروبية للأورام الطبية، المنعقد حالياً في برشلونة بإسبانيا خلال الفترة من 27 سبتمبر/أيلول حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول، قال الباحثون إنه يمكن استخدام الاختبار "BFAST"" بنجاح في تحديد طفرات الحمض النووي المعقدة بخلايا المرضى الذين يعانون من "سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة"، بما يساعد في تحديد الأدوية المناسبة.

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ويقول دكتور شيريش جادجل، من مركز روجيل للسرطان، وهو المؤلف الرئيسي للدراسة، في تقرير نشره، الإثنين، موقع الجمعية الأوروبية للأورام الطبية: "كان أحد أكبر التغييرات الأخيرة في علاج (سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة)، هو قدرتنا على تحديد الطفرات الوراثية المستهدفة التي تحرك تقدم المرض".

وتابع: "كان التحدي الكبير هو الحصول على عينة مناسبة من الورم للتحليل، وأظهرنا أنه يمكن باستخدام عينة من الدم الكشف عن نوع معقد من طفرة في جين يسمى ALK".

وأضاف أن تحليلات أجريت لأكثر من 2000 مريض يعانون من "سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة"، أظهرت نجاح اختبار الدم في التحقق من وجود طفرات جينية متعددة في الجين ALK.