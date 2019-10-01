عاجل.. حظر ظهور أعضاء الهيئات القضائية في الإعلام

قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم، حظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية سواء بأشخاصهم أو صفاتهم أيا كان الموضوع على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ اليوم الاثنين.
وأشار بيان لمجلس القضاء الأعلى إلى أن ذلك يأتي بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة على وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام.
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