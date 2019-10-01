الأردن يحدد موعد العودة إلى المدارس.. ويحذر المعلمين

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab وزارة التربية والتعليم الأدرن تدعو الطلبة للرجوع للمدارس دعت وزارة التربية والتعليم في الأردن أولياء الأمور إلى إرسال أبناءهم إلى المدارس اعتبارا من صباح الثلاثاء ، وذلك امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية والذي يقضي بوقف إضراب المعلمين عن التدريس الذي دخل أسبوعه الرابع.

وحذرت الوزارة مدراء المدارس والمعلمين من أنه في حال امتناع أي مدير مدرسة عن الإعلان، أو امتناع أي معلم عن التدريس، فإنه سيتم تطبيق أحكام المادة 169/أ/2 من نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته بحقهم، والعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي.

وشددت الوزارة على المعلمين بضرورة الالتزام بتدريس الطلبة داخل الغرف الصفية.

وأكدت على جميع مدراء مديريات التربية والتعليم بالتزام جميع مدراء مدارس المملكة بنصوص أسس النجاح والإكمال والرسوب المرتبطة بحضور والتزام طلبة المدارس بالدوام اعتبارا من يوم الثلاثاء.

ورغم قرار المحمكة الإدارية بوقف الاضراب، إلا أن نقابة المعلمين لم تمتثل للقرار، وأعلنت مواصلتها الإضراب، وأنها لم تتسلم قرار المحمكة.

شاهد: الأردن.. إضراب المعلمين تحت مطرقة القضاء

مقدم من sky news Arabia

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي ضرب الأطفال يؤثر على شخصياتهم يشير أطباء إلى أن محاولة تهذيب سلوك الأطفال، من خلال ضربهم على الوجه، يمكن أن يؤثر سلبًا في حالتهم المزاجية والسلوكية، ويجعلهم عدوانيين. سكاي نيوز عربية

اليورو.. عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة اليورو أو الأورو هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي. سكاي نيوز عربية

مصر: 21 مليار جنيه استثمارات الأجانب بالأسهم في 3 سنوات قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد إن تدفقات المستثمرين الأجانب في الأسهم سجلت 21 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف، مقارنة بـ 3 مليارات جنيه بالسنوات الثلاث السابقة لذلك. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO الأردن.. إضراب المعلمين تحت مطرقة القضاء سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وقرر مجلس نقابة المعلمين، في السابع من سبتمبر الحالي، الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية 100 ألف.

وجاء الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد، منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4000 مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة الـ50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار، وأزمة اقتصادية متفاقمة، في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية، مطلع العام الماضي، أسعار الخبز، وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16بالمئة، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع، العام الماضي، إلى أكثر من 15 بالمئة، ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة، في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار، والحد الأدنى للأجور 300 دولار.