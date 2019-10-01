عودة 1423 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أنَّ 1423 لاجئا سوريًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 317 لاجئا منهم 95 امرأة و162 طفلا، عادوا من لبنان عن طريق معبري طجديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 1106 لاجئين منهم 332 امرأة و564 طفلًا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".
وذكر بيان للمركز الروسي، اليوم، أنَّ 336 نازحًا عادوا أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.
وأضاف أنَّه جرى ترميم 5 منازل سكنية ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ونقطة طبية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحًا أنَّ وحدات سلاح المهندسيين السوري طهرت الأراضي من الألغام على مساحة 2.4 هكتار، وجرى اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.
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