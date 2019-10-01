شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطنى فى الامارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الثلاثاء، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 بدولة الامارات العربية المتحدة، والتى تستمر 3 أيام عبر 9 مراكز رئيسية محددة على مستوى الدولة بينما تنطلق عمليات التصويت فى اليوم الرئيسى للانتخابات فى 5 أكتوبر، بحسب "بنا".

وحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) أن اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت "أن التصويت فى الانتخابات سيتم عن طريق نظام التصويت الإلكترونى فى المراكز الانتخابية المحددة فى كل إمارة بدءاً بإجراءات التعرف على شخصية الناخب قبل الإدلاء بصوته مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها".

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وكانت لجنة إدارة الانتخابات ولجنة الأنظمة الذكية فى انتخابات دولة الامارات العربية المتحدة قد عقدت اجتماعاً بحثت فيه آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتنظيم عمليات التصويت فى المراكز الانتخابية خلال أيام التصويت المبكر من 1 ولغاية 3 أكتوبر ويوم التصويت الرئيسى المقرر فى 5 أكتوبر 2019.

وتم التأكيد هلى جاهزية المراكز الانتخابية المتوزعة فى جميع إمارات الدولة لاستقبال الناخبين من كافة النواحى اللوجستية والفنية والتقنية، وبما يمكن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابى والمشاركة فى التصويت لمرشحيهم بيسر وسهولة، كما استعرض الاجتماع الإنجازات التى حققها فريق إدارة الانتخابات.