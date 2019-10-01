شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء العدل فى دول مجلس التعاون الخليجى يبحثون فى مسقط تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت فى العاصمة العمانية "مسقط" أعمال الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى انعقد بمقر الهيئة الاستشارية لدول التعاون برئاسة الشيخ عبدالملك بن عبد الله الخليلى وزير العدل بسلطنة عمان، بحسب "وام".

ترأس وفد الدولة فى الاجتماع المستشار سلطان راشد المطروشى القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وعضوية القاضى جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي، والقاضى عبد الرحمن مراد البلوشى مدير إدارة التعاون الدولي.

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وشمل جدول أعمال الاجتماع موضوعات عدة من بينها توصيات لجنة مسؤولى إدارات التعاون الدولى والعلاقات الدولية بوزارات العدل التى عقدت بالأعوام 2017 - 2019 تنفيذا لقرارات وزراء العدل فى اجتماعهم الثامن والعشرين الذى عقد بالسعودية فى أكتوبر 2016م، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بين وزارات العدل والتى سيكون إقرارها تفعيلا للمسيرة وترسيخا لأطر التعاون ودعما لمسيرة التكامل العدلى والقانونى والقضائى تحقيقا للأهداف المباركة لهذا المجلس.

كما ناقش أصحاب وزراء العدل بدول التعاون اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين الدول الأعضاء، واجتماع لجنة مديرى ورؤساء المراكز التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، واجتماع لجنة مسؤولى الارشاد والتصالح الأسرى وعددا من التوصيات والقرارات التى من شأنها تعزيز التعاون العدلى والقضائى بين دول مجلس التعاون.