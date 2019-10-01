شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل السعودية توضح مدة نقل الكفالة بعد صدور الموافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فترة الانتظار المقررة لإتمام إجراء نقل الكفالة بعد موافقة مكتب العمل، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وتلقت الوزارة، عبر حسابها الرسمى خدمة العملاء، استفسارًا من كفيل قال فيه، كم مدة نقل الكفالة بعد موافقة مكتب العمل؟

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وقالت الوزارة، إن فترة الانتظار بعد موافقة الداخلية 15 يومًا، ويتم رفض الطلب آليًا من الداخلية إذا لم يتم إكمال الإجراءات.

يشار إلى أن إجراءات نقل الكفالة، تتضمن الحصول على الموافقة بشأن نقل الكفيل من مكتب العمل، ثم مراجعة أحد من مكتب الجوازات، لتنفيذ المعاملة مع إجراءات عملية نقل الكفالة من كفيل إلى آخر إلكترونيًا، من خلال تقديم طلب النقل ثم الحصول على موافقة الكفيل الأول على طلب نقل الكفالة الجديد إلى الكفيل الثاني.ش