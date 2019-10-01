شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإمارات تعلن تخريج دفعة جديدة من منتسبى الخدمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن برنامج "المهارات الإلكترونية" يتماشى مع تطلعات أبوظبى فى نشر ثقافة الابتكار، والاستراتيجية الوطنية للابتكار للدولة، ومئوية الإمارات 2071، حيث يوفر تجربة تعليمية ثريّة بالمتعة والمعرفة، تستكمل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل متعلم واعد، يتميز بمواهب فى مجالات العلوم، لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفى تنافسى قائم على الابتكار، بحسب "وام".

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقيم بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة من منتسبى الخدمة الوطنية الملتحقين فى برنامج "المهارات الإلكترونية"، بالتعاون مع مركز الخبرات فى بوليتكنك أبوظبى - التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان إن برنامج المهارات الإلكترونية يعتبر فرصة مهمة لمجندى الخدمة الوطنية مما يساهم فى اكتسابهم لمهارات وخبرات ذات أهمية بالإضافة إلى أنه وسيلة ممتعة للطلبة لإظهار قدراتهم وإمكاناتهم فى مجالات المعرفة المختلفة.

ويأتى البرنامج التدريبى تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن التعاون فى مجال التدريب والتطوير المهنى لمجندى الخدمة الوطنية، وإعدادهم فى بناء المهارات بمختلف مجالاتها الفنية والإلكترونية.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بمشاريع التخرج التى قدمها المجندون والتى تظهر قدرات وإمكانيات مجندى الخدمة الوطنية والنقلة النوعية خلال الدورات السابقة ما يعد دليلا كبيرا على أن دورة المهارات الإلكترونية تتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة فى النهوض باقتصاد معرفى متميز فى دولة الإمارات يقوم على المعرفة.

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وقال رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إن الطلاب نواة للمشروع الكبير ومع الدفعات الطلابية فى السنوات التالية سوف تكبر النواة مع زيادة الخريجين ويكون لدينا منظومة متكاملة للإبداع والابتكار، ولا ننسى بقية الجامعات المختلفة فى دولة الإمارات والتى تساهم فى هذا التوجه، مشيرا إلى أن مجندى الخدمة الوطنية تميزوا فى الابتكارات وتنويع المشروعات التى تقدم حلولاً مبتكرة للقوات المسلحة وهو ما يدل على مستوى التطور والنضج الذى وصل إليه أبناؤنا المجندون والذى يشهد تطوراً كبيراً عاماً بعد عام.

وأكد أن مشروعات الطلاب وصلت إلى مستوى عالمى يمكن معه الاستفادة منها بشكل تجاري، معربا عن تمنياته بكل التوفيق لجميع المجندين فى مسيرتهم العلمية والعملية.

كما أعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، عن تقديره للقائمين على البرنامج وهيئة التدريس على المجهود الكبير والتفانى فى العمل الذين أسهموا فى إنجاحه.

جدير بالذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تبنّت وضع برنامج تدريبى مشترك مع مركز الخبرات وبوليتكنك أبوظبى يركز على مخرجات تعليمية ومهارات إلكترونية، تسهم فى رفع الوعى الأمنى التقنى لدى شريحة مهمة فى المجتمع موائمة مع خطة أبوظبى 2030، فى خطوة لتعزيز الفكر لدى المنتسبين باتجاه الذكاء الاصطناعى والثورة الصناعية الرابعة، من خلال تعاون استراتيجى بناء يحدث للمرة الأولى فى هذا المجال على أيدى منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة.

وقام فريق متخصص فى هندسة أمن المعلومات فى بوليتكنك أبوظبى بتدريب المجندين من الخدمة الوطنية على المهارات الإلكترونية مما أنتج 8 مشاريع تخرج ليتم الطلبة المجندون متطلبات البرنامج، متسلحين بقوة العلم.