شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. تونس والمغرب تنضمان لجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم، 1 أكتوبر لعام 1958، انضمتا كل من تونس والمغرب لمنظمة جامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تضم دولاً في آسيا وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية. ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة.

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المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، وأمينها العام الحالي هو أحمد أبو الغيط.