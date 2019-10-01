شركة هولندية تطرح "يخت المستقبل".. صديق للبحر ومزود بـ"تاكسي طائر"

شركة هولندية تطرح يخت المستقبل.. صديق للبحر ومزود بـتاكسي طائر

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شركة "سينوت" (Sinot) الهولندية عن يختها المستقبلي البالغ طوله 112 متراً، واسمه "أكوا" (Aqua).



ويعتبر "أكوا" نموذجا أوليا ليخت فاخر سيعمل بالهيدروجين السائل، وتبلغ سرعته 17 عقدة (32 كلم في الساعة)، ويأتي بتصميم فخم مع خمسة طوابق متصلة بواسطة درج حلزوني في المركز، ويضم غرفاً خاصة وفاخرة تتسع لـ14 ضيفاً و31 فرداً من طاقم اليخت، فضلاً عن جناح خاص ضخم "للمالك".

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كما يضم اليخت صالة رياضة واستوديو لليوغا وغرفة تدليك وقاعة تجميل وقاعة سينما ومسابح مُدفّأة على سطح السفينة. ويجمع اليخت بين التصميم المستقبلي الفاخر والتكنولوجيا المبتكرة الصديقة للبحر، حيث سيتمتّع بنظام كهرومائي لا ينتج أي انبعاثات، ما سيؤدي إلى تقليل الضوضاء والاهتزازات إلى الحد الأدنى.

ويتغذّى المحرّك من الهيدروجين المسال المخزن في خزانين معزولين بسعة 28 طناً، ويتم حفظ الهيدروجين السائل بداخلهما عند حرارة تبلغ 253 درجة مئوية تحت الصفر، للحفاظ على الحالة السائلة للوقود.

وتم تزويد اليخت بـ"تاكسي طائر" ومهبط للمروحيات، وذلك تحسباً لحالات الطوارئ. ويأمل المصمم ساندر سينوت بهذا الابتكار في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر صداقة للبيئة في مجال صناعة اليخوت.