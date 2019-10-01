دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط شاومي لإطلاق أول ساعة ذكية بنظام Wear OS ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن تطبيق جديد من شاومي يأتي ليدعم ساعة Mi الذكية مع نظام تشغيل جوجل Wear OS ليكون إصدار شاومي الأول بنظام تشغيل جوجل.

قدمت شركة شاومي سوارة Mi الذكية للأسواق، كما قدمت بالشراكة مع Huami سلسلة ساعات Amazfit الذكية التي جاءت بنظام تشغيلها الخاص، واليوم أشار تقرير جديد إلى خطط الشركة لإطلاق ساعة ذكية بنظام تشغيل Wear OS، مع تطبيق Mi Wear الجديد.

ويأتي تطبيق Mi Wear الجديد والمصاحب لنظام تشغيل جوجل للساعات الذكية Wear OS ليقدم تجربة أقرب لتطبيق HUAWEI Wear الذي يدعم المستخدم في التحكم وإدارة الساعة الذكية ومتابعة معلومات اللياقة البدنية، كما تشير التوقعات إلى أن ساعة شاومي الجديدة ستعرف بساعة Mi.

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ولقد رصد تطبيق شاومي المصاحب لنظام جوجل للمرة الأولى في تحديث Wear OS 2.26 الذي أطلق خلال شهر يوليو الماضي، والذي جاء برمز Baiji، بينما رصد للمرة الثانية في تحديث 2.28 بعنوان “Mi Wear”، إلا أن التقرير يؤكد على أن التطبيق لا يتوفر الآن في Google Play.

يذكر أن شاومي لم تكشف حتى الآن عن أي معلومات عن إصدارها القادم من ساعة Mi الذكية، إلا أن التقرير يشير إلى أن الشركة تستعد للكشف عن تفاصيل الساعة الذكية خلال الأسابيع المقبلة، مع توقعات بالإعلان عن الساعة خلال فعاليات Pixel 4 بالتعاون مع جوجل.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط شاومي لإطلاق أول ساعة ذكية بنظام Wear OS ظهر على التقنية بلا حدود.