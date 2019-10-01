دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للكاميرا Sony a6400: أفضل كاميرا صغيرة الحجم؟ ظهر على التقنية بلا حدود.

في هذا العام أطلقت شركة سوني كاميرا مميزة للغاية وهي كاميرا a6400، وعلى ما يبدو، فإن هذه الكاميرا تعتبر أفضل كاميرا لعام 2019 وهذا نظرًا إلى أنها تأتي بميزات ووظائف قوية مع تصميم خارجي ممتاز صغير الحجم.

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إليكم مراجعة للكاميرا Sony a6400:

المواصفات

الوزن: 403 جرام

الأبعاد: 120 × 67 × 60 ملم

مستشعر APS-C بدقة 24 ميجابكسل

نظام AF للكشف عن طور 425 نقطة مع الـ Real-Time Tracking

شاشة قابلة للتدوير بزاوية 180 درجة للأعلى و 90 درجة للأسفل

عدسة كاميرا إلكترونية (36M نقطة)

معالج Bionz X جديد

نطاق ISO من 100-32000

تصوير Burst بمعدل 11 إطار بالثانية (8 إطار بالثانية مع مصراع صامت)

خيار التصوير بالفواصل

تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K أو 30 بكسل

مدخلات ميكروفون

عمر البطارية: 410 لقطة

دعم Wi-Fi مع NFC و Bluetooth

التصميم

تأتي كاميرا Sony a6400 بتصميم مشابه للإصدارات السابقة من نفس المجموعة مثل a6500، فهي تجمع بين الهيكل المعدني المصنع من المغنيسيوم والحجم الصغير الذي يميزها. وتشمل الكاميرا أيضًا بعض الإضافات من البلاستيك للأزرار وفتحة البطارية، وهي تأتي بوزن 403 جرام وأبعاد 120 × 67 × 60 ملم.

من الجهة الأمامية، يوجد عدة أزرار بما في ذلك زر القائمة وزر الفلاش وزر التبديل بين AF/ML/AEL، هذا وبالإضافة إلى أزرار التحكم وزر الحذف وزر العرض. كما يوجد أيضًا شاشة TFT تدعم اللمس بحجم 7.5 سم قابلة للتدوير بزاوية 180 درجة للأعلى و 90 درجة للأسفل مع منظار Tru-Finder OLED عالي الدقة.

ومن الأعلى، ستجد زر التصوير زر آخر مخصص لتصوير الفيديو مع قرص دوار للتحكم بأوضاع التصوير وقرص دوار آخر للتحكم بالخيارات، إلى جانب منفذ توصيل الوحدات الخارجية.

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ومن الجانب، يوجد منفذ micro USB ومنفذ mini HDMI ومنفذ آخر للميكروفون ولكن لا يوجد منفذ لسماعة الرأس. وتأتي هذه الكاميرا مقاومة للغبار والرطوبة.

الأداء

تعتبر هذه الكاميرا مفيدة ومناسبة جدًا لمدوني الفيديو، وهذا بفضل الشاشة الخلفية القابلة للحركة بزاوية 180 درجة حيث يمكن للمصورين التقاط صور السيلفي، كما يمكن أيضًا لمدوني الفيديو تصوير أنفسهم ورؤية ما يقومون بتصويره في الوقت نفسه، وهو ما يجعلها مثالية لهذه الفئة من المصورين.

وتأتي الكاميرا بمستشعر Exmor CMOS من نوع APS-C بدقة 24.2 ميجابكسل وتدعم أيضًا نطاق ISO من 100-32000.

تدعم كاميرا a6400 تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K HDR بمعدل 30 إطار بالثانية، كما يمكنها من التصوير بجودة FHD بمعدل 120 إطار بالثانية. كما أنها تقبل أيضًا عدسات من نوع E-mount، ومع ذلك، فإن هذه الكاميرا لا تتضمن مانع للاهتزاز، وهذا يعتبر من أبرز عيوبها.

تعمل الكاميرا بواسطة معالج Bionz X الجديد والذي قد أثبت فعاليته من جميع الجوانب. فإذا قمنا بمقارنة هذه الكاميرا مع الكاميرات السابقة من نفس المجموعة، سوف نجد أن هذه الكاميرا لا تسخن بعد الاستخدام الطويل.

ونظرًا لأنها ليست كاميرا مخصصة للمحترفين فإنها لا تحتوي على جودة تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطار بالثانية، ولا فتحات بطاقة SD المزدوجة أو حتى بطاريات Z الجديدة، ومع ذلك فإنها تتمتع بمستشعر APS-C الجديد تمامًا مع أسرع نظام تركيز تلقائي.

وتقوم الكاميرا بالنقل بسلاسة بين تقنية التركيز على الأشياء وتقنية التركيز على الوجوه وتقنية التركيز على العين البشرية Eye AF، مع وجود آلية ذكية للانتقال الفوري Real-Time Tracking والتي لا تتيح هذه الميزة فقط، بل تساعد أيضًا المستخدم على الانتقال بين ميزات التصوير المختلفة بسهولة وحسب ما يناسبه. ويغطي نظام التركيز في هذه الكاميرا حوالي 84% من مساحة الصورة ومستوى حساسية يقارب (-2VE).

كما تقدم هذه الكاميرا نظام سوني للتعرف التلقائي على العين (Eye AF) والذي يعمل في نمط التصوير الفردي والتتابعي، هذا وبالإضافة إلى أنها توفر ميزة التتبع الحقيقي للهدف المصور وهذا يرجع إلى الذكاء الصناعي المخصص للتعرف الأشياء والذي يقوم بمعالجة الألوان ومسافة الهدف والأنماط كمعلومات مكانية.

تتضمن الكاميرا ميزة Autofocus والتي تتيح إضافة جودة أعلى للصور، كما انه قد تم إضافة خيار التصوير بالفواصل ضمن قائمة خيارات الكاميرا.

وتوفر هذه الكاميرا أيضًا دعم لاتصال Wi-Fi مع NFC و Bluetoot، كما سيتمكن المستخدمين من ربط الكاميرا بهواتفهم الذكية عبر تطبيق Imaging Edge Mobile المخصص للهواتف والذي يتيح إمكانية التحكم بالكاميرا عن بعد وتحميل الصور بصيغة JPEG من الكاميرا إلى الهاتف.

وعلاوةً على ذلك، يتيح منفذ الميكروفون إمكانية الحصول على صوت عالي الجودة أثناء التسجيل.

البطارية

تأتي كاميرا a6400 ببطارية والتي تستمر في العمل حتى 410 لقطة بعد عملية الشحن الواحدة.

السعر

تتوفر كاميرا Sony A6400 (بدون عدسة) بسعر 899 دولار أمريكي، ولكن إذا أردت الحصول عليها مع عدسة 16/50 بفتحة 3.5/5.6 ملليمتر، فستكلفك 999 دولار أمريكي. أما إذا أردت عدسة قوية زووم 16/50 بفتحة 18/135 مليمتر فستكلفك 1299 دولار أمريكي.

هذا الموضوع مراجعة للكاميرا Sony a6400: أفضل كاميرا صغيرة الحجم؟ ظهر على التقنية بلا حدود.