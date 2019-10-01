شكرا لقرائتكم خبر عن بالتنسيق مع «الأمر بالمعروف».. الأمن يضبط «مصنع خمور» في عسير (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة عسير، أمس الاثنين، من ضبط مصنع للخمور، وذلك بتنسيق أمني مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

ونشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صور تظهر ضبط مصنع الخمور ومصادرة وإتلاف كميات من الخمور كانت بداخله.

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