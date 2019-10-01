ورشة تعزز مهارة الموازنة بين الحياة الأسرية والمهنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: هديل عادل

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية أمس ورشة «خطط لسعادتك» في كليات التقنية العليا للطالبات بالعين، لتوعية الفتيات ضمن الفئة العمرية بين 19 و24 عاماً، بالمرحلة المقبلة من الحياة العملية والأسرية، وتنمية الحس التشاركي في الحياة الأسرية، بما يشمل تحمل مسؤولياتهن تجاهها، وتشجيعهن على تكوين أسر ناجحة، والحرص على استدامتها، باعتباره مصدر استقرار وسعادة الفرد، وهو ما يسهم في بناء أسرة مستقرة متماسكة في المجتمع المحلي.

الورشة قدمها الدكتور شافع النيادي، وقال: تأتي الورشة ضمن حلقات برنامج «ما هو الزواج؟»، وهو وقائي توعوي، وتركز الورشة على تهيئة الفتيات للمرحلة الانتقالية التشاركية في حياتهن الأسرية، وتعميق مفهوم الزواج لديهن، ليصبحن قادرات على تأسيس زواج ناجح وأسرة سعيدة، وإكسابهن مهارات التخطيط السليم، والموازنة بين متطلبات الحياة الأسرية والمهنية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوافق الأسري والتوازن النفسي وسعادة الفرد، وتنمية المجتمع.

وأضاف: تناولت الورشة محاور عدة تساعد المشاركات على التخطيط بكفاءة لسعادتهن، أولها التعرف إلى توجهاتهن وأولوياتهن في التخطيط لمستقبلهن، ومن ثم منحهن أدوات تمكنهن من التخطيط الواعي للمستقبل وفق رؤى توازن بين التمكين المهني والأسري، ومساعدتهن في بناء اتجاهات إيجابية للتخطيط لحياتهن الاجتماعية.