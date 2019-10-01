شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى تعازي خادم الحرمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالين هاتفيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة، قدما خلالهما التعازي لسموّه، في وفاة سهيل بن مبارك الكتبي. وأعرب خادم الحرمين، والأمير محمد بن سلمان خلال الاتصالين الهاتفيين عن خالص تعازيهما ومواساتهما في وفاة سهيل بن مبارك. سائلين الله تعالى أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته.
فيما أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد عن بالغ شكره للملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، لما عبرا عنه من مشاعر أخوية صادقة ومواساة في الفقيد الكبير، رحمه الله. داعياً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، ولا يريهما مكروهاً، ويديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاءها.
كما تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، اتصالاً هاتفياً من أنجيلا ميركل، مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.
وبحث سموّه وميركل، خلال الاتصال، علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا، وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.
واستعرضا مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وتطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
(وام)
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