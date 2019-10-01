إسماعيل عبدالله: سامي عبد الحميد مدرسة فارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله باسمه وباسم كافة العاملين في الهيئة، برقيتي عزاء في رحيل الفنان العراقي الكبير سامي عبد الحميد، البرقية الأولى للفنانة فوزية عارف أرملة الراحل ولأفراد عائلته، والثانية لنقيب الفنانين العراقيين د. جبار جودي، وجاء فيهما:

«تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الفنان الكبير المبدع والمعلم سامي عبد الحميد، وإننا إذ نتضرع للباري أن يتغمده بوافر رحمته، نتقدم إلى عائلته وأصدقائه ورفاق دربه وتلاميذه ومريديه على امتداد الوطن العربي بالعزاء والمواساة. فرحيل سامي عبد الحميد هو رحيل قامة سامقة، رحيل مدرسة ذات علامات وأثر فارق؛ رحيل منظومة أخلاق وإبداع كان لها عنوان واحد هو اسمه».

وللراحل الكبير جهود تسجلها الهيئة العربية للمسرح بحروف من نور، فقد كان مثالاً للتعاون مع مشاريع عملها خلال عامي 2011 و2012.

يذكر أن عبد الحميد رحل عن عالمنا أمس الأول، عن عمر يناهز 91 عاماً، وهو واحد من مؤسسي المسرح العراقي واسم وازن بين رواد المسرح العربي.