التحالف: «عملية الحوثي» مسرحية وادعاءات مضللة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، أمس، أن إعلام الميليشيات الحوثية خرج بمسرحية مؤخراً أطلق فيها ادعاءات مضللة. وقال المالكي إن ميليشيات الحوثي لم تلتزم باتفاق ستوكهولم وتواصل تهديدها للسلم الدولي، وأن الحل السياسي في اليمن يبدأ مع قبول الميليشيات بقرار الأمم المتحدة 2216. وأضاف في مؤتمر صحفي: «ميليشيات الحوثي تواصل استخدام الحديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية»، مؤكداً أن الميليشيات تستعمل المناطق السكنية منصة لإطلاق الصواريخ. وأوضح أن الميليشيات تطلق الصواريخ الباليستية من عمران وصنعاء وصعدة. وأكد المتحدث باسم التحالف أن ميليشيات الحوثي أطلقت 265 صاروخاً باليستياً من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المدنيين، ما عرض حياة عائلات للخطر. وأشار إلى أنه تم استهداف 4 مواقع للميليشيات الحوثية تستخدمها في تجميع زوارق سريعة ومفخخة في البحر الأحمر.

وأكد أن كافة المنافذ الإغاثية بالداخل اليمني، البرية و الجوية و البحرية، تعمل بكافة إمكاناتها. وتابع المالكي: «الدول في التحالف تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين».

وعرض المالكي، عمليات أمنية لاستهداف ومهاجمة عناصر مقاتلة إرهابية وعربة نقل أسلحة حوثية في محافظة صعدة.

ورداً على سؤال حول نشر ميليشيات الحوثي فيديو مؤخراً حول استهداف قوات سعودية، قال المالكي: «لا نرد على إعلام الميليشيات الحوثية وتضليله للرأي العام الدولي والإقليمي». وأضاف «إعلام الميليشيات خرج بمسرحية مؤخراً أطلق فيها ادعاءات مضللة».

وقال، إن خسائر ميليشيات الحوثي خلال ال5 أسابيع الماضية وصلت إلى 1500 قتيل و250 عربة نقل أسلحة.

(وكالات)