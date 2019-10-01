إغلاق «الإبراهيمي».. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أغلقت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، صباح أمس، الحرم الإبراهيمي بالبلدة القديمة في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أمام الفلسطينيين، وخصصته للمستوطنين مع بدء الأعياد اليهودية، على أن يتواصل حجبه عن الفلسطينيين حتى مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك بحجة الاحتفال ب«عيد رأس السنة العبرية». وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة، ونصبت الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط الإبراهيمي، ومنعت الفلسطينيين من التواجد بالقرب من المكان، واعتقل جنود الاحتلال طالباً (15 عاماً) على حاجز أبو الريش غربي المسجد الإبراهيمي، أثناء توجهه للمدرسة. وسيتيح الاحتلال للمستوطنين اقتحام المسجد بجميع أروقته وساحاته في الوقت الذي يمنع فيه المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه.

وانتقد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية، إجراءات الاحتلال، ووصف السياسة «الإسرائيلية» في المسجد الإبراهيمي، بأنها «استفزازية». وقال أبو الرب، في بيان، إن «هذه السياسة تحمل أطماعاً، ونوايا خبيثة تحاول «إسرائيل» من خلالها الاستيلاء الكامل على الحرم خطوة خطوة؛ بعد أن استولت على أغلبيته».

على صعيد متصل، اقتحم 55 مستوطناً، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وتلقى المستوطنون الشروح عن «الهيكل المزعوم»، فيما شدد الاحتلال من إجراءاته على دخول المصلين وقام بتفتيشهم، والتدقيق بهوياتهم.

يذكر أن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري آرائيل والحاخام المتطرف يهودا غليك قادا الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، يوم أمس الأول، وبلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى نحو 310.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصعيد سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفين والمجموعات اليهودية المختلفة اقتحاماتها لباحات المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف.

وندد الأزهر الشريف باقتحام عشرات الآلاف من المستوطنين ساحات «البراق»، بالمسجد الأقصى، بزعم الاحتفال برأس السنة العبرية، وقيامهم بأداء طقوس وترانيم بحضور كبار الحاخامات.

(وكالات)