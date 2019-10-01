ترامب يدعو لاعتقال رئيس لجنة المخابرات بتهمة الخيانة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إلى القبض على رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، آدم شيف، بتهمة الخيانة. وقال ترامب في تغريدته إن «النائب شيف اختلق كلاماً خطيراً ونسبه لي زوراً في مكالمتي مع الرئيس الأوكراني، وقرأه في الكونجرس على مسامع النواب والشعب الأمريكي». وأضاف: «لا علاقة لي بذلك الكلام مطلقاً. أوقفوه بتهمة الخيانة العظمى».وكان ترامب هاجم في سلسلة من التغريدات الديمقراطيين والشخص الذي رفع شكوى سرية ضده وطالب بمواجهته.وجاءت تغريدات ترامب بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، فتح تحقيق رسمي في تصرفات الرئيس الأمريكي من أجل عزله. ويتركز التحقيق على مكالمة أجراها يوم 25 يوليو/‏ تموز مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.وكان أحد المسؤولين في المخابرات قدم بلاغاً سرياً ضد ترامب يوم 12 أغسطس/‏ آب يتهمه فيها بالضغط على الرئيس الأوكراني من أجل فتح تحقيق في نشاطات ابن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية جو بايدن.وفي السياق، حذر ترامب، من اندلاع «حرب أهلية» في بلاده إذا تمكن الديمقراطيون من تنحيته من منصبه، وذلك بسبب إجراءات يتخذها مجلس النواب بهدف عزله على خلفية فضيحة المكالمة الهاتفية بينه ونظيره الأوكراني.واقبس ترامب كلمات مستشاره الديني، القس روبرت جيفريس، عبر حسابه على تويتر قائلاً: «لا تستطيع نانسي بيلوسي والديمقراطيون إقالتي من منصبي، وهم يعلمون أنهم لم يتمكنوا من التغلب عليه في عام 2016 ضد هيلاري كلينتون. وهم يدركون بشكل متزايد حقيقة أنهم لن يفوزوا عليه في عام 2020».وأضاف «هذه الإقالة هي الأداة الوحيدة التي يستطيعون التغلب عليّ بها، والديمقراطيون لا يهتمون إذا أحرقوا ودمروا هذه الأمة، إنهم يعرفون أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها الرئيس ترامب هي التغلب على هيلاري كلينتون في عام 2016». وتابع: وإذا نجح الديمقراطيون في إقالة الرئيس من منصبه سوف يتسبب ذلك في اندلاع حرب أهلية لن تخرج منها أمريكا أبداً».وأكد ترامب من جانب آخر، إنه يريد مقابلة «المخبر المجهول»، الذي كشف عن مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني. وكتب على «تويتر»: «على غرار أي أمريكي، أنا أستحق أن ألتقي بمن يتهمني» وبأي شخص زوده بالمعلومات.وصعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي من ضغوطهم في إطار محاولة عزل ترامب، لكن مراقبين اعتبروا أنه من المستبعد أن تسفر الإجراءات عن الإطاحة به.

(وكالات)