35,595 مواطناً يسجلون في انتخابات «استشاري الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بلغ إجمالي عدد المواطنين والمواطنات المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع، لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 35 ألفاً و595 مواطناً ومواطنة بنسبة زيادة تصل إلى 43 في المئة عن الدورة الأولى من الانتخابات التي عقدت في العام 2015.

ورفعت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة الانتهاء من مرحلة تسجيل مواطني الدولة من حملة قيد إمارة الشارقة في الهيئات الانتخابية وما حققته التجربة بمرحلتها الأولى من نجاح كبير تكلل بزيادة نسبة التسجيل.

وقال المستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس اللجنة، إن زيادة نسبة الإقبال على التسجيل هو مؤشر على تنامي الوعي البرلماني لدى أبناء الإمارة وعلى أهمية المشاركة في العملية الانتخابية ودليل نجاح التجربة منذ ولادتها لما حققته من مخرجات مهمة تعود فوائدها على أبناء الإمارة ومستقبلهم وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأعرب عن بالغ شكر اللجنة العليا للانتخابات لجميع المواطنين والمواطنات الذين لبوا نداء الواجب الوطني في التسجيل بالعملية الانتخابية، التي تترجم حرصهم على المشاركة في صناعة مستقبل مزدهر لأبنائهم ومشاركتهم في صناعة القرار بما يعزز النهج التشاوري ويحقق المصلحة الوطنية بشكل عام.

واحتلت مدينة الشارقة المرتبة الأولى في عدد المسجلين الذي وصل إلى 14 ألفاً و591 مواطناً ومواطنة فيما جاءت مدينة خورفكان في المرتبة الثانية بعدد 7053 مسجلاً بينما وصل عدد المسجلين في مدينة كلباء إلى 5702 مسجل في الانتخابات.

وسجل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2819 مواطناً ومواطنة من مدينة دبا الحصن و1837 مسجلاً من مدينة الذيد.

وبلغ عدد المسجلين في مناطق المدام 1337 ومليحة 1027 وفي البطائح 665 بينما سجلت منطقة الحمرية 564 مواطناً ومواطنة.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن إتمام العملية الانتخابية في الدورة الثانية لانتخابات المجلس الاستشاري وفق الخطة المقررة بتوجيهات ومتابعة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة بما يعزز دور أبناء إمارة الشارقة ومشاركتهم في صنع القرار وتعزيز البرامج التنموية في الإمارة.

ووفقاً للجدول الزمني الذي تم إقراره سابقاً، يصدر في 9 أكتوبر قرار إعلان اللجنة العليا بفتح باب الترشيح الذي يبدأ بتسجيل المرشحين على مدى ثلاثة أيام ابتداء من 20 حتى 22 أكتوبر المقبل ويتم الإعلان عن قائمة المرشحين الأولية بتاريخ 27 أكتوبر ذاته.