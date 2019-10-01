أحمد بن طحنون: البرنامج يتماشى مع تطلعات أبوظبي لنشر الابتكار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أن برنامج «المهارات الإلكترونية» يتماشى مع تطلعات أبوظبي في نشر ثقافة الابتكار، والاستراتيجية الوطنية للابتكار للدولة، ومئوية الإمارات 2071، حيث يوفر تجربة تعليمية ثريّة بالمتعة والمعرفة، تستكمل الجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل متعلم واعد، يتميز بمواهب في مجالات العلوم، لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار.جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة من منتسبي الخدمة الوطنية الملتحقين ببرنامج «المهارات الإلكترونية»، بالتعاون مع مركز الخبرات في بوليتكنك أبوظبي - التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية.وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، إن برنامج المهارات الإلكترونية يعتبر فرصة مهمة لمجندي الخدمة الوطنية، ما يساهم في اكتسابهم لمهارات وخبرات ذات أهمية.وأشاد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بمشاريع التخرج التي قدمها المجندون والتي تظهر قدرات وإمكانات مجندي الخدمة الوطنية، والنقلة النوعية خلال الدورات السابقة ما يعد دليلاً كبيراً على أن دورة المهارات الإلكترونية تتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة في النهوض باقتصاد معرفي متميز في دولة الإمارات يقوم على المعرفة.وقال إن الطلاب نواة للمشروع الكبير، ومع الدفعات الطلابية في السنوات التالية سوف تكبر النواة مع زيادة الخريجين، ويكون لدينا منظومة متكاملة للإبداع والابتكار، ولا ننسى بقية الجامعات المختلفة في دولة الإمارات التي تساهم في هذا التوجه. وأكد أن مشروعات الطلاب وصلت إلى مستوى عالمي يمكن معه الاستفادة منها بشكل تجاري، معرباً عن تمنياته بكل التوفيق لجميع المجندين في مسيرتهم العلمية والعملية.

(وام)