دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

مؤخراً أصبحت المزيد من الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت وجوجل وحتى شركات الملابس تبيع منتجاتها عبر انستجرام، والآن هناك ميزة جديدة على شكل ملصق تتيح للمستخدمين الحصول على إشعار وتنبيه عندما يطلق منتج جديد.

الملصق الجديد يمكن للشركات وضعه ضمن منشورات عن منتجات ستتاح قريباً للشراء والتسوق من انستجرام نفسه. وضمن الملصق هناك زر لتعيين تذكير، في حال الضغط عليه سيصله إشعار لاحقاً عندما يتاح المنتج للشراء فعلاً.

ويظهر الإشعار للمستخدم قبل يوم من توفر المنتج للشراء كنوع من التشويق، وأيضاً قبل ربع ساعة من إطلاقه رسمياً، وهذه الميزة مفيدة لتضمن الحصول على المنتج قبل البقية، بخاصة لو كانت الكمية محدودة.

تأتي هذه الميزة الجديدة على شكل ملصق ضمن باقي جهود انستجرام لتحويل منصتها إلى متجر إلكتروني وليس مجرد شبكة اجتماعية للصور والفيديوهات.

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وبحسب ليلى امجادي مديرة خدمة التسوق في انستجرام فإنها تعمل على تحويل التطبيق على شكل متجر مخصص لكل شخص، لذا هناك عدة مزايا لتحسين تجربة التسوق مثل الوسوم والدفع ضمن التطبيق.

حالياً ملصق التذكير بإطلاق المنتجات قيد الاختبار من انستجرام وسيتاح تدريجياً لاحقاً للمزيد من الشركات والعلامات التجارية الكبرى.

التدوينة انستجرام تتيح تعيين تنبيه لإطلاق المنتجات الجديدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.