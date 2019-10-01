اخبار الخليج

تونس تبحث مع ألمانيا سبل تعزيز التعاون فى مجال تأمين الحدود

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبحث مع ألمانيا سبل تعزيز التعاون فى مجال تأمين الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

Advertisements

 بحث وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، اليوم الإثنين، مع المدير العام للشرطة الفيدرالية الألمانية داجمار بوش، سبل تعزيز التعاون القائم بين الطرفين في الفترة القادمة لاسيما في مجال تأمين الحدود البرية والبحرية وأمن المطارات ومكافحة تزوير وثائق السفر.

 

وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن اللقاء عقد اليوم بمقر الوزارة التونسية وحضره من الجانب التونسي، المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة الحدود والأجانب .. ومن الجانب الألماني سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس أندرياس رينيك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس تبحث مع ألمانيا سبل تعزيز التعاون فى مجال تأمين الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا