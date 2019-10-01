شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تبحث مع ألمانيا سبل تعزيز التعاون فى مجال تأمين الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بحث وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، اليوم الإثنين، مع المدير العام للشرطة الفيدرالية الألمانية داجمار بوش، سبل تعزيز التعاون القائم بين الطرفين في الفترة القادمة لاسيما في مجال تأمين الحدود البرية والبحرية وأمن المطارات ومكافحة تزوير وثائق السفر.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية أن اللقاء عقد اليوم بمقر الوزارة التونسية وحضره من الجانب التونسي، المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومدير إدارة الحدود والأجانب .. ومن الجانب الألماني سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بتونس أندرياس رينيك.
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