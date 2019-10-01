شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريكوم": مقتل 7 إرهابيين ينتمون لداعش في غارة على الجنوب الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) اليوم الاثنين، مقتل 7 إرهابيين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية نفذها مساء الأحد في الجنوب الليبى وبحسب بيان بيان صحفى ، لم تسفر الغارة أى اصابة فى صفوف المدنيين .

وقال اللواء الأمريكي ويليام جايلر، مدير العمليات في (افريكوم) : "هذه الغارة الجوية أجريت للقضاء على إرهابيي داعش وحرمانهم من القدرة على شن هجمات على الشعب الليبي" ، مضيفا أن هذا الجهد يدل على تصميم الولايات المتحدة وشركائنا الليبيين على حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة".