شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريكوم": مقتل 7 إرهابيين ينتمون لداعش في غارة على الجنوب الليبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الإفريقية (أفريكوم) اليوم الاثنين، مقتل 7 إرهابيين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في غارة جوية نفذها مساء الأحد في الجنوب الليبى وبحسب بيان بيان صحفى ، لم تسفر الغارة أى اصابة فى صفوف المدنيين .
وقال اللواء الأمريكي ويليام جايلر، مدير العمليات في (افريكوم) : "هذه الغارة الجوية أجريت للقضاء على إرهابيي داعش وحرمانهم من القدرة على شن هجمات على الشعب الليبي" ، مضيفا أن هذا الجهد يدل على تصميم الولايات المتحدة وشركائنا الليبيين على حرمان الإرهابيين من الملاذات الآمنة".
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