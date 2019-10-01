هزازي وسيدريك يامبيري يخضعان لفحوص طبية

صحيفة الخليج الالكترونية

تواصلت تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة الهلال في الدمام يوم السبت المقبل وذلك لحساب الجولة الـ6 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم الاثنين تدريبا قويا على ملعب عبدالله الدبل بالنادي، حيث شهد المران تطبيق تدريبات تكتيكية مختلفة لرسم ملامح الخطة التي سينتهجها المدرب الوطني خالد العطوي خلال مباراة الهلال.

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كما شملت الحصة التدريبية التي استمرت لأكثر من ساعة ونصف على جوانب بدنية ولياقية استعدادا لهذه المباراة المهمة.

من جهة أخرى شهدت التدريبات غياب لاعبي الاتفاق سيدريك يامبيري وعلي هزازي بعد شعورهما بالآلام في أسفل الظهر، وسيخضع اللاعبان للفحوصات غداً لتحديد درجة الحالة.

وفي سياق متصل واصل اللاعبان محمد الكويكبي وفيليب كيش برنامجهما التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وسيخضع اللاعبان لفحوصات مجددة نهاية الأسبوع لتحديد مدى قدرتهما على المشاركة في المباراة المقبلة.