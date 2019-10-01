الكشف عن أكثر الأسماء تسجيلًا خلال عام 1440هـ

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن أكثر أسماء المواليد تسجيلاً في فروع ومكاتب الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440هـ .
وأوضحت “الأحوال المدنية” عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين أن أسماء الإناث الأكثر شيوعاً بين المواليد هي (حور وكيان وترف وملك وورد وغنى ونورة وسحاب وسارة جود ).
أما الأسماء العشرة الأكثر شيوعاً بين المواليد الذكور فهي (سلمان ومحمد وعبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وعبدالرحمن وفيصل وسعود).
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