الكشف عن أكثر الأسماء تسجيلًا خلال عام 1440هـ

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن أكثر أسماء المواليد تسجيلاً في فروع ومكاتب الأحوال المدنية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440هـ .

وأوضحت “الأحوال المدنية” عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين أن أسماء الإناث الأكثر شيوعاً بين المواليد هي (حور وكيان وترف وملك وورد وغنى ونورة وسحاب وسارة جود ).

أما الأسماء العشرة الأكثر شيوعاً بين المواليد الذكور فهي (سلمان ومحمد وعبدالله وعبدالعزيز وفهد وعلي وخالد وعبدالرحمن وفيصل وسعود).