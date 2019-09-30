"أنصار الله": التحالف شن 39 غارة جوية خلال 12 ساعة

القاهرة - سبوتنيك. ذكر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، على صفحته في "فيسبوك"، أن طيران التحالف شن أكثر من 39 غارة جوية خلال 12 ساعة، مشيرا إلى أن 34 غارة جوية من الغارات استهدفت محافظة صعدة".

© REUTERS / Ali Owidha

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت، الجمعة الماضية، عن مبادرة سلام تتمحور حول وقف الهجمات على السعودية "بالطيران المسير والصواريخ الباليستية وكافة أشكال الاستهداف". وقالت "ننتظر رد التحية بمثلها أو بأحسن منها" من جانب الرياض.

وعلقت "أنصار الله"، الأربعاء الماضي، على استمرار الغارات الجوية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، والتي تجاوزت 163 غارة خلال 5 أيام من إعلان الجماعة مبادرة السلام، بأنه "تعاط لم يكن مسؤولا ولا مشجعا من الطرف الآخر (السعودية)".

وتقود السعودية، منذ مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.

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وتنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متكررة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وعلى أراضي المملكة.

وتسببت غارات التحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقا للأمم المتحدة، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي عدد السكان أي 24.1 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية والحماية.