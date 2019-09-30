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© AP Photo / Amr Nabil
وأضاف أن "القوات رصدت تحركات الحوثيين، وتمكنت من التصدي لتلك المحاولات بكل قوة وحزم، عقب مواجهات استمرت ساعات تكبدوا خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
وأشار إلى "توجيه ضربات دقيقة ومحكمة أخمدت مصادر نيران الإسناد المصاحبة لتسللات الحوثيين".
ووفق إعلام "ألوية العمالقة"، "يمثل التصعيد المستمر للحوثيين في الحديدة نسفاً لاتفاق ستوكهولم، والجهود المبذولة من اللجنة المشتركة بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، ويهدد التسوية السلمية برُمّتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن إحباط محاولات تسلل لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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