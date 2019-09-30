الجيش اليمني يعلن إحباط محاولات تسلل لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

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القاهرة - سبوتنيك. قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش، أن "مجاميع من الحوثيين نفذت عدداً من محاولات التسلل في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، مسنودة بقصف مكثف من المدفعية الثقيلة واستهداف من أسلحة متوسطة".

وأضاف أن "القوات رصدت تحركات الحوثيين، وتمكنت من التصدي لتلك المحاولات بكل قوة وحزم، عقب مواجهات استمرت ساعات تكبدوا خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وأشار إلى "توجيه ضربات دقيقة ومحكمة أخمدت مصادر نيران الإسناد المصاحبة لتسللات الحوثيين".

ووفق إعلام "ألوية العمالقة"، "يمثل التصعيد المستمر للحوثيين في الحديدة نسفاً لاتفاق ستوكهولم، والجهود المبذولة من اللجنة المشتركة بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، ويهدد التسوية السلمية برُمّتها".