ممدوح المهيني مديرًا عامًا لقناتي "العربية" و"الحدث"









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلن مجلس مديري شبكة العربية الإخبارية اليوم عن تعيين الاستاذ ممدوح المهيني، مديراً عاماً للشبكة، الذي كان يشغل موقع نائب المدير العام.

وجاء هذا التعيين، إثر استقالة وانتقال الدكتور نبيل الخطيب مدير عام الشبكة، للعمل في مشروع اعلامي كبير، وسيستمر في تقديم الاستشارات لمجلس التحرير .

ويعد ممدوح المهيني من أبرز الإعلاميين السعوديين الشباب، الذين المتميزين في السنوات الأخيرة، وسبق ان تقلد رئاسة تحرير المواقع والمنصات الرقمية للشبكة على مدى أربع سنوات، انتقل بعدها لتولي منصب نائب المدير العام قبل نحو العام، كما يأتي تعيين المهيني من باب الحرص المتواصل على تعزيز توجه "العربية" و"الحدث"، نحو قطاعات واسعة من الشباب العربي، من خلال المنصات الرقمية والتلفزيونية الثرية التي تتميز بها مجموعة العربية.

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ووجه مجلس مديري شبكة العربية الإخبارية بالشكر والتقدير للدكتور نبيل الخطيب على جهوده خلال توليه لموقعه ورفعه مستوى أداء المحطتين، ومساهمته في إطلاق مشاريع تخدم التحول الرقمي الاستراتيجي للمؤسسة، وإطلاق هوية جديدة، إضافة الى الاستديوهات الجديدة الجاري العمل على تنفيذها حاليا، وستكون جاهزة خلال فترة قصيرة.

ويؤكد المجلس ثقته بقدرات الاستاذ ممدوح المهيني المهنية لإدارة هذا الصرح العربي الإخباري الرائد، والارتقاء به نحو مزيد من النجاحات والإنجازات.

والمهيني صحفي سعودي شغل عدد من المناصب الصحافية خلال مشواره المهني، الذي امتد لنحو 19 عاماً، أبرزها في صحف "الرياض" و""الخليج 365"" و"الشرق الأوسط" التي عمل مراسلاً لها في العاصمة الأميركية واشنطن لسنوات عدَّة.

وتجدُر الإشارة إلى أن المهيني متخرّج في "جامعة جورج ميسون" بالولايات المتحدة الأميركية.

