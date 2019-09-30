دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HP تطلق تحديث جديد لجهاز Spectre x360 مع معالجات Ice Lake ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HP رسمياً عن تحديث جديد لجهاز الحاسب Spectre x360 المتحول 2 في 1، حيث يضم الإصدار الجديد معالج Ice Lake كما يأتي بتصميم نحيف في الإطارات والذي يتوفر بدءاً من شهر أكتوبر بسعر يبدأ من 1100 دولار تقريباً.

ينطلق تحديث Spectre x360 الجديد المميز بحجم 13 إنش بحجم أقل للإطارات، مع معالج Core i5 أو Core i7 من سلسلة معالجات إنتل Ice Lake، كما يتميز الإصدار الجديد بأبعاد تصل إلى نسبة 90% في الشاشة بالنسبة لهيكل الجهاز.

ولقد أكدت شركة HP على خفض نسبة سماكة الإطار العلوي في الشاشة بنسبة 66.3%، حيث يأتي الإطار العلوي الآن بسماكة 5.9مم، بينما تم خفض الإطار السفلي للجهاز بنسبة 57% ليأتي الإصدار الجديد بسماكة 11.1 مم.

أيضاً يأتي الإصدار الجديد من جهاز Spectre x360 المتحول 2 في 1 بكاميرة webcam بحجم 2.2مم، والتي إنخفضت من حجم 6.6مم في إصدار العام الماضي لدعم خفض سماكة الإطار العلوي، كما يدعم الكاميرة مستشعر IR للتسجيل في الجهاز بميزة Windows Hello للتعرف على الوجه.

ويتميز جهاز Spectre x360 بحجم أصغر مع طول 194.5مم أي أقل من طول الإصدار السابق الذي تميز بطول 217.9مم، بينما يأتي الجهاز بسمك أكبر 2مم.

كما تؤكد شركة HP على أن الإصدار الجديد يأتي بكفاءة أفضل في التبريد مع فتحات اسفل لوحة المفاتيح، وأيضاً الجرافيت الذي يعمل على تشتيت الحرارة.

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ويتميز جهاز Spectre x360 بحجم شاشة 13.3 إنش تدعم جودة عرض FHD أو 4K AMOLED، كما تأتي الشاشة بميزة إختيارية مع زجاج مضاد للتوهج، أو شاشة بتقنية الحماية HP Sure View.

من جانب أخر أشارت HP إلى أن جهاز Spectre x360 يأتي بتنقية بكفاءة أعلى في الإتصال السريع بالشبكات، مع هوائيات 4 في 4، لدعم شبكات Gigabit LTE أو Gigabit Wi-Fi.

أيضاً يأتي الإصدار الجديد بزر مخصص في لوحة المفاتيح يدعم كتم الصوتيات في الجهاز، لينضم إلى الزر المخصص لإغلاق الكاميرة الذي قدم من الشركة خلال العام الماضي.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز Spectre x360 بحجم 13.3 إنش ومعالج Core i5 مع جودة عرض FHD وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت في ذاكرة SSD بسعر 1100 دولار تقريباً، بينما يأتي الإصدار الأعلى بمعالج Core i7-1065G7 مع جودة عرض 4K AMOLED وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في ذاكرة SSD بسعر 1500 دولار تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع HP تطلق تحديث جديد لجهاز Spectre x360 مع معالجات Ice Lake ظهر على التقنية بلا حدود.