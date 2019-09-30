دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق uTorrent يحصل على الوضع المظلم وشريط التنقل السفلي © Tech World قدمت بواسطة

قبل نحو شهر من الآن، حصل تطبيق BitTorrent على تحديث جديد وفّر معه الوضع المظلم وشريط التنقل السفلي، والآن يحصل تطبيق uTorrent على نفس الإضافات من على أندرويد، على أن تكون هذه التغييرات متاحة حاليًا كجزء من إصدار uTorrent 6.1.4.

وفور تحديثك للتطبيق وفتحه، ستُلاحظ وجود واجهة uTorrent جديدة تُقدّم أربع علامات تبويب سفلية وهي:

التورنت.

الفيديو.

الموسيقى.

الاتصال عن بعد.

على أن تبقى علامة التبويب الأولى على الأرجح الأكثر استخدامًا، لكن لديك الآن إمكانية الوصول السريع إلى مقاطع الفيديو والموسيقى التي تم تنزيلها.

فيما يخص التصميم، فهو مشابه جدًا لتصميم BitTorrent، باستثناء اللمسات الخضراء بدلاً من اللمسات الأرجوانية.

Advertisements

فيما يخص الوضع المظلم، فالتطبيق لا يحتوي على إعداد خاص به، كونه يتبع فقط الوضع الأصلي لأندرويد. وهذا يعني أنه يعمل بشكل جيد على أندرويد 10، وعلى أندرويد 9.0 إذا كنت تستخدم بطارية التوقف أو قمت بتمكين السمة على مستوى النظام من إعدادات المطورين.

بدوره، حصل التطبيق أيضًا على مجموعة واسعة من الإصلاحات لبعض المشاكل التي كان يعاني منها المستخدمين، فضلًا عن تحسينات بالأداء.

أخيرًا، لتحميل تحديث uTorrent 6.1.4 انتقل إلى صفحته من على متجر جوجل بلاي من هنا، أو تحميله جانبًا بواسطة ملفه الـ APK من هنا.

التدوينة تطبيق uTorrent يحصل على الوضع المظلم وشريط التنقل السفلي ظهرت أولاً على عالم التقنية.