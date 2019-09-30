دبي - بواسطة محمد فارس مع ميزة "Spaces" الجديدة تصبح خدمة دروب بوكس أداة تعاونية © Tech World قدمت بواسطة

على الرغم من المنافسة الشديدة بين جوجل ومايكروسوفت في مجال التخزين السحابي، إلّا أن خدمة دروب بوكس ظلّت واحدة من أفضل الخدمات في هذا المجال ولأسباب عديدة.

ومؤخرًا، تم إصلاح التطبيق الخاص بالخدمة من على سطح المكتب ليُصبح مركزًا لجميع أعمال الشخص.

والآن تُقدّم دروب بوكس ميزة جديدة للأشخاص الذين يتعاونون في مشروع ما تحمل اسم Spaces لمساعدتهم في انجازه بسرعة.

وعبر هذه الميزة الجديدة، ستسمح دروب بوكس “Dropbox” الآن بتحويل أي مجلد إلى “مساحة” عن طريق إضافة وصف.

وبمجرد القيام بذلك ، يمكنك تثبيت الملفات والمجلدات وإنشاء قوائم أو مهام، وهذا على رأس جميع الميزات المتوفرة بالفعل في مجلدات Dropbox العادية، مثل إضافة التعليقات إلى الملفات، واستيراد روابط الويب، وعرض محفوظات الملفات.

وفي الوقت الحالي، تطبيق الخدمة على أندرويد لا يُوفّر إلا على دعم بدائي لـ Spaces، بحيث لا يمكن تحرير الأوصاف، ولا يمكن إضافة المهام ولكن يمكن إكمالها.

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وبغض النظر عن هذه الميزة، هناك أيضًا مجموعة من الإضافات الجديدة، على رأسها ميزة البحث عن الصور بذكاء تقريبًا مثل التي موجودة على صور جوجل.

كذلك هناك ميزة معاينة الملفات، والقدرة على إضافة مستندات Dropbox Paper إلى أي من المجلدات.

وأخيرًا تقول الشركة أن ميزة البحث داخل المستندات ستظهر قريبًا لجميع المستخدمين.

المصدر:

Dropbox

التدوينة مع ميزة “Spaces” الجديدة تصبح خدمة دروب بوكس أداة تعاونية ظهرت أولاً على عالم التقنية.