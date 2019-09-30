رئيس الوزراء البحرينى وولى العهد يؤكدان الدور المحورى للسعودية فى استقرار المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، بقصر القضيبية اليوم،الاثنين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وخلال اللقاء أكدا الجانبان أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة كركيزة لأمن واستقرار المنطقة، بما لديها من مكانة وثقل اقليمي ودولي كبير، وما تبذله من جهود في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.
وشددا على أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي صمام أمان المنطقة والعالم، وأن أية محاولة لاستهدافها يجب أن تجابه بوقفة جادة من قبل المجتمع الدولي لان من شأن ذلك أن يؤثر على استقرار الأوضاع العالمية ككل.
وتطرق رئيس الوزراء البحرينى وولي العهد، خلال اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالجهود المبذولة لتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.
وأكدا أن جميع المشروعات الخدمية التي تشهدها مناطق البحرين غايتها الأولى هو تلبية احتياجات المواطنين في حياة كريمة، وأن هناك حرص متواصل على الاسراع في وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.
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