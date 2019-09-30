شكرا لقرائتكم خبر عن أفريكوم تنفى سقوط قتلى جراء الهجوم على القاعدة الجوية غربى مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، اليوم الاثنين، سقوط قتلى أو جرحى في صفوف القوات الأمريكية أو الصومالية جراء الهجوم الذي نفذته عناصر حركة "الشباب" المتمردة على قاعدة جوية تقع على بعد نحو 90 كيلومترا غربي العاصمة الصومالية مقديشيو، والتي تستخدمها القوات الأمريكية لدعم الجيش الصومالي.

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وأوضحت القيادة الأمريكية - في بيان أورده راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية - أن القوات الأمريكية شنت غارتين جويتين في أعقاب هذا الهجوم ضد عناصر "الشباب" التي نفذته؛ ما أسفر عن مقتل 10 منهم وتدمير إحدى السيارات.

وكانت حركة "الشباب" قد أصدرت بيانا أعلنت فيه مسئوليتها عن الهجوم على القاعدة الجوية زاعمة أنها قتلت مئات الجنود الصوماليين.