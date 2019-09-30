شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السودانى يبحث سبل التعاون النفطى مع شركة إماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم، مع شركة "دراغون أويل" الإماراتية، سبل الدخول في شراكة نفطية.

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وأكد إبراهيم - خلال لقائه اليوم الاثنين برئيس وفد شركة "دراغون أويل" الإماراتية المهندس عبد الكريم المازني - دعم وزارته لكل من يرغب في الاستثمار بالسودان في مجال النفط والغاز.. وقال "نرحب بالراغبين في الاستثمار بالسودان في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي"، مشيرا إلى أن الوقت أصبح مناسباً للعمل أكثر من أي وقت مضى، خصوصا مع العمل على تهيئة البيئة وإزالة الصعوبات لجذب المستثمرين، بفضل التغيرات الجديدة في السودان.

من جانبه، أكد رئيس وفد الشركة الإماراتية رغبة شركته في الدخول مع السودان في شراكات نفطية، بناء على أهدافها الاستراتيجية للتوسع والانفتاح نحو العالم.. منوها بامتلاك الشركة إمكانيات مادية تؤهلها للقيام بأي عمل في مجال صناعة النفط، وخبرات واسعة في مجال التكنولوجيا الحديثة.